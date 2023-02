Das Resultat des Spiels zwischen Sturm und Rapid war aus Grazer Sicht oberaffengeil. David Affengruber erzielte in der 91. Minute den 1:0-Siegtreffer und löste damit im Stadion in Liebenau einen kollektiven schwarz-weißen Jubel aus. „Mir ist egal, wenn man jetzt Wortspiele macht. Es war einfach ein geiler Moment. Die Emotionen waren überwältigend“, sagt der 21-Jährige. Für sein erstes Tor in der Merkur-Arena hätte er sich keinen besseren Zeitpunkt und keine bessere Örtlichkeit aussuchen können. als in der Nachspielzeit vor der Nordkurve den Sieg zu fixieren. „Es gibt wohl nichts Schöneres. Für solche Momente spielt man auch Fußball“, sagt Affengruber. Viel gefeiert hat er nicht. Kein Wunder, er wird als Vorzeige-Profi bezeichnet, schmunzelt und sagt: „Man muss wissen, wann man feiert. Ein bisserl Lausbub bin ich sicher noch.“

Der Niederösterreicher stand aufgrund einer Erkrankung in der vergangenen Woche nicht in der Startformation. Er kam aufgrund einer Verletzung von Gregory Wüthrich (Montag folgt eine Magnetresonanzuntersuchung wegen seiner Adduktorenverletzung) ins Spiel.

„Die erste Hälfte wollte ich einfach irgendwie überstehen, weil ich nicht wirklich aufgewärmt war. Mit der zweiten Hälfte dürfen wir alle zufrieden sein“, sagt der Innenverteidiger. Die drei Punkte seien auch verdient, „weil wir die bessere Mannschaft waren“, so Affengruber. Späte Siege für Sturm sind nicht neu. Das wusste während des Spiels auch Alexandar Borkovic. „Im Spiel sagte mir ,Borko‘, dass wir im Finish immer gut sind. Und dann mache ich das Tor“, erzählt Affengruber. Ob es der in jüngster Zeit so oft zitierte Sturm-Geist, „kann ich nicht sagen. Vielleicht ist der Sturm-Geist nur ein Mythos, vielleicht aber auch nicht“, sagt er.

Was sicher ist, dass der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft besser nicht sein könnte. Wie ist der Gemeinschaftssinn zu erklären? „Das ist schwierig zu sagen. Ich denke, dass die Charaktere der Spieler vielfältig sind, aber gut zusammenpassen. Und dass die Mannschaft nur punktuell verstärkt wird, macht es für die Neuen und die Mannschaft leichter“, sagt Affengruber.

Er hat sich vor eineinhalb Jahren für den SK Sturm und gegen den Verbleib bei Salzburg entschieden. „Ich denke, das war keine so schlechte Entscheidung“, sagte er schmunzelnd. Affengruber hat David Nemeth (wurde damals von Mainz zurückgeholt und steht mittlerweile bei St. Pauli unter Vertrag) relativ vergessen.

Affengruber ist in Wieselburg geboren, spielte von klein auf Fußball wechselte im Alter von zwölf Jahren in die Akademie nach Salzburg. „Ich habe mich dafür entschieden. Das erste Jahr war sicherlich nicht leicht. Aber meine Eltern sind oft zu Besuch gekommen und ich bin oft nach Hause gefahren“, schildert Affengruber die damalige Zeit. Er war ein guter Mittelfeldspieler, nicht mehr. Ein Schritt zurück auf dem Feld sollte der Karriereturbo für den Niederösterreicher sein. „Bo Svensson hat mich in die Verteidigung gestellt. Das war im Nachhinein gesehen eine sehr gute Entscheidung“, sagt Affengruber. Der Däne Svensson war damals Trainer bei Liefering und ist aktuell Coach bei Mainz. Die deutsche Bundesliga ist auch irgendwann das Ziel des Innenverteidigers. Welcher Klub sein Lieblingsverein ist, wollte er nicht verraten.

Affengruber ist mittlerweile der 18. Spieler, der sich in der Bundesliga in der heurigen Saison in die Torschützenliste des SK Sturm eintragen durfte. Nimmt man alle drei Bewerbe (Bundesliga, ÖFB-Cup, Europa League) sind es sogar eindrucksvolle 20 schwarz-weiße Torschützen.