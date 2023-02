Ab Freitag rollt in der österreichischen Bundesliga wieder der Ball. Sturm empfängt in der Merkur-Arena Rapid (20.30 Uhr). Ein Spitzenspiel, das auf einem spitzen – sprich richtig guten – Rasen angepfiffen wird? So sagt es Stefan Weber, der für das Grün verantwortlich ist: "Wir haben alles dafür getan, dass der Rasen im Bestzustand ist." Er und sein Team hatten keine Winterpause. Gerade außerhalb der Vegetationszeit braucht das Grün besonders sensible Pflege. "Wir haben die Überbeanspruchungen ausgebessert, nachgesät sowie mit Folien und Lampen gearbeitet, damit das Gras keimen kann. Wir haben Rasenteile getauscht, damit die Mannschaften im Frühjahr gute Bedingungen vorfinden. Der Herbst ist uns witterungsbedingt entgegengekommen. Jetzt bei der Kälte wird die Arbeit wieder anspruchsvoller", sagt Weber, der seit Sommer 2021 für den Rasen im Stadion die Verantwortung trägt.