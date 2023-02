Mittendrin statt nur dabei im schwarz-weißen Freudentaumel nach dem Sieg im Cup-Viertelfinale über Salzburg war auch Sturms Niklas Geyrhofer. Der Grazer feierte nach seiner schweren Verletzung im rechten Knie vor ziemlich genau einem Jahr sein Comeback. Er kam in der 72. Minute für Alexandar Borkovic in Spiel. Der 22-Jährige fuhr am Spieltag von Graz nach Salzburg, da er eigentlich nicht im Kader gestanden war. Weil aber David Affengruber erkrankt war, durfte und musste Geyrhofer parat stehen. Das tat er auch. „Er hat seine Aufgabe gut gemacht. Es ist nicht leicht, wenn man gegen Salzburg ins Spiel kommt. Da musst du von der ersten Sekunde da sein“, sagte Trainer Christian Ilzer. Geyrhofer war gefordert und half mit, dass Sturm das Schlagerspiel gewann. „Ich war einfach froh, wieder in der ersten Mannschaft zu spielen. Nervös war ich gar nicht so sehr. Ich denke, ich kann mit meinem Comeback zufrieden sein“, sagt der Innenverteidiger.

Geyrhofer war stets am Sprung in die erste Mannschaft. In der Vorbereitung der Saison 20/21 zog sich der Eigenbauspieler aber einen Bänderriss im Knöchel zu und musste sich zurückkämpfen. Und vor einem Jahr, abermals in der Vorbereitung, zog er sich die schwere Knieverletzung zu. „Ich muss wirklich aufpassen auf mein Knie. Ohne Therapien und spezielles Muskeltraining geht nichts mehr. Das ist alles nicht so ohne“, sagt Geyrhofer. Aufgrund der Schwere seiner Verletzung stand sogar seine Fußballer-Karriere vor einem möglichen Aus. Durch behutsames Aufbau-Training ist der Knorpel aber wieder belastbar. „Ich muss aber noch immer Tabletten für den Knorpelaufbau nehmen“, erklärt der 1,88 Meter große Verteidiger.

Dass es stets zwischen Sturms erster und zweiter Mannschaft (2. Liga) wechseln muss, „ist leider Teils des Jobs. Lieber ist mir schon die Zeit oben“, sagt er schmunzelnd. Der Kampf um einen Platz in der Startformation ist aufgrund der Konkurrenz nicht leicht. Gregory Wüthrich, David Affengruber und Alexandar Borkovic sind gute Verteidiger. „Gegen sie zu bestehen, ist wirklich eine Herausforderung und nicht leicht. Ich kann mich nur über Trainingsleistungen weiterhin aufdrängen“, sagt Geyrhofer und fügt hinzu: „Wenn ich gebraucht werde, muss ich da sein.“ Und das war er gegen Salzburg definitiv.