Am Donnerstag stehen für den SK Sturm im Camp in der Türkei noch zwei Testspiele an. Gegner sind der serbische Tabellendritte Backa Topola (13.30 Uhr) sowie der georgische Vizemeister Dinamo Batumi (16.30 Uhr). Präsident Christian Jauk und Wirtschaftsgeschäftsführer Thomas Tebbich sind an die türkische Riviera geflogen und werden Zaungäste bei den beiden Begegnungen sein. Am Freitag fliegt die schwarz-weiße Delegation zurück nach Graz. Am Dienstag geht es schon wieder ins slowenische Catez. Dort holt sich Sturm den Feinschliff für das Cupspiel gegen Salzburg am 3. Februar (20.45 Uhr, ORF 1, live).

Dass die Stimmung trotz der harten Trainingseinheiten passt, zeigt ein Video aus dem Camp: