Der SK Sturm holte im Testspiel-Doppel einen Sieg und ein Unentschieden. Gegen den FK Vozdovac aus Serbien siegten die Schwarz-Weißen 2:0. Die Tore erzielten Jakob Jantscher und Bryan Teixeira (Elfmeter-Nachschuss). In diesem Spiel standen Jörg Siebenhandl sowie Luka Maric jeweils 45 Minuten im Tor. Jene Grazer Mannschaft, die zuvor gegen Wisla Plock spielte, holte ein 1:1-Unentschieden. Albian Ajeti sorgte mit einem sehenswerten Treffer für den Ausgleich. Die Polen waren zuvor in Führung gegangen. Neo-Goalie Arthur Okonkwo zeigte in 90 Minute gute Paraden.

Geschäftsführer Andreas Schicker sagte: "Ich habe zwei gute Testspiele gegen zwei starke Gegner gesehen, die uns weitere Anhaltspunkte und Aufgabenstellungen für die nächsten Tage geben. Viele Spieler konnten wertvolle Spielzeit sammeln – der Tag hat uns wieder einen Schritt weitergebracht!"

Die Spiele zum Nachsehen:

Partie gegen FK Vozdovac (2:0):

Partie gegen Wilsa Plock (1:1)