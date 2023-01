Als Sturm am Montag um 10 Uhr ins Trainingslager nach Side abhob, war mit Arthur Okonkwo ein zweiter Neuzugang neben Offensivspieler Bryan Teixeira mit an Board. Sturm leiht den 1,98 Meter großen Briten von Arsenal London bis Saisonende – vorerst, wie in der Aussendung der Grazer zu lesen ist. Vorerst, weil die FIFA mit einer neuen Regelung seit Juli 2022 Leihen unmöglich macht, die länger als ein Jahr gehen. Sturm will sich mit der Halbjahresleihe absichern, sollte Okonkwo nicht entsprechen.