Aleksandar Borkovic musste aufgrund einer Ohrenentzündung vorzeitig aus dem Trainingslager im slowenischen Čatež abreisen. Am Freitag (14 Uhr, live auf sksturm.tv) steht ein Test gegen den NS Mura an. Nach einem freien Wochenende reisen die Schwarz-Weißen für zwölf Tage ins Trainingslager in die Türkei. Stefan Hierländer (Muskelverletzung Wade) und William Böving (Syndesmoseband) werden dabei sein, Moritz Wels (Meniskus) wird hingegen zu Hause in Graz bleiben.