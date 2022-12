Der Duft von Traumasalbe machte sich im Raiffeisen-Sportpark breit. Der Grund: Die Legenden des heimischen Fußballs schauten wieder einmal in der steirischen Landeshauptstadt vorbei und die einstigen Superstars sind durchaus schon in die Jahre gekommen – und auf die wärmende Salbe angewiesen. "Und dann laufen da Spieler Baujahr 1985 herum", schnaufte das 50-jährige GAK-Urgestein Herbert "Mucki" Wieger, der bei den "Roten" den Altersschnitt in die Höhe schraubte.