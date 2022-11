Der SK Sturm kann gegen den LASK in dieser Saison einfach nicht gewinnen. Nach dem 0:1 in Graz mussten sich die Grazer auch in Pasching mit einem 1:1 begnügen. Der Rückstand auf Meister Salzburg, der bei Austria Klagenfurt mit 1:0 gewann, beträgt nun bereits sechs Punkte.

Sturm-Trainer Christian Ilzer konnte aus dem Vollen schöpfen und setzte auf bewährte Kräfte. Im Vergleich zum 1:1 in Altach in der Vorwoche rückten David Schnegg, David Affengruber und Albian Ajeti für Amadou Dante, Alexandar Borkovic und Emanuel Emegha in die Startelf.

Es klappte aber nicht wie geschmiert. In der ersten Hälfte enttäuschten die Steirer spielerisch in fast allen Belangen. Einzig eine doppelte Chance von Albian Ajeti, der innerhalb von wenigen Sekunden zwei Mal die Stange traf, blieb auf der Habenseite.

In der zweiten Hälfte brauchte es nur 47 Sekunden, ehe Rene Renner mit einem Volleyschuss knapp außerhalb des Strafraums nach amateurhaftem Abwehrverhalten der Gäste die Oberösterreicher in Führung brachte. Der Ausgleich gelang Joker Emanuel Emegha, der nach Idealzuspiel von Jusuf Gazibegovic einschob (76.). Kurz vor Schluss sicherte Sturm-Torhüter Jörg Siebenhandl seiner Truppe einen Punkt, als er einen Schuss von Nakamura abwehrte.

