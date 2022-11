Die Enttäuschungen des SK Sturm hielten sich in dieser Saison in Grenzen. In der Bundesliga halten die Grazer nach 15 Runden bei 32 Punkten. Das gelang zuletzt in der Saison 2017/18. Die einzige Niederlage kassierten Stefan Hierländer und Co. beim 0:1 in der Merkur-Arena gegen den LASK.

Die Oberösterreicher sind heute um 17 Uhr der letzte Gegner in diesem Kalenderjahr. Die Linzer spielen in der Bundesliga letztmals in der Raiffeisen-Arena von Pasching, bevor sie im Frühjahr in das neue Stadion in Linz übersiedeln.

Sturm-Trainer Christian Ilzer kann aus dem Vollen schöpfen und setzt auf bewährte Kräfte. Im Vergleich zum 1:1 in Altach in der Vorwoche rücken David Schnegg, David Affengruber und Albian Ajeti für Amadou Dante, Alexandar Borkovic und Emanuel Emegha in die Startelf.

Das ist die Startelf des LASK: