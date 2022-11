Zwei Steirer-Derbys stehen noch an, dann ruht der Ball in der 2. Liga bis Ende Februar. Lafnitz – ohne die verletzten Kapitäne Andreas Zingl und Philipp Siegl – empfängt heute Sturm II (18.10 Uhr, ORF Sport+, laola1.at live), der GAK am Samstag (14.30 Uhr, laola1.at live) Kapfenberg. Bis in den Dezember wird noch trainiert, am 9. Jänner nehmen die Klubs die Trainings wieder auf.