16.45 Uhr - Fans

600 Sturmfans werden in Dänemark erwartet. Einige wenige sind mit dem Mannschaftsflieger nach Dänemark gereist. Die meisten sind über unterschiedlichste Routen nach-, einige wenige in Kleinbussen angereist. Gut vorstellbar, dass die Sturm-Fans am Abend die lauteren sein werden. „Wenn du in Europa überwinterst, dann bist du wieder wer in Fußball-Europa", sagt Sportdirektor Andreas Schicker. "Das wäre für die ganze Steiermark, für Graz, für den Verein ein Riesen-Ding.“

16.15 Uhr - Personalsituation

Personell kann Sturm-Trainer Christian Ilzer aus dem Vollen schöpfen. Nur Ivan Ljubic ist wegen einer Gelbsperre nicht spielberechtigt. Große Überraschungen sind daher in der Startelf nicht zu erwarten, auch an Gregory Wüthrich wird abermals kein Weg vorbei führen. Der Abwehrchef der Grazer hat in dieser Saison alle 24 Pflichtspiele bestritten, stand dabei 23 Mal in der Startformation. Hier geht's zur Geschichte!

15.45 Uhr - Der Gegner

Der FC Midtjylland ist ein junger Fußballverein, der erst 1999 durch den Zusammenschluss der Mannschaften aus Herning und Ikast gegründet wurde. Schon 2001/2002 spielten die Dänen erstmals im UEFA Cup, scheiterten damals in der 1. Runde. Seit der Saison 2015/2016 war Midtjylland jedes Jahr international vertreten. 2015 feierten die Dänen auch den ersten Meistertitel, was sie 2018 und 2020 wiederholten.

Die Dänen haben sich nach dem 0:1 gegen Sturm in Graz in bestechender Form präsentiert. Wie Sturm nach dem 0:6 bei Feyenoord, hat auch Midtjylland zehn Spiele in Folge nicht verloren. Inklusive eines 5:1-Erfolges gegen Lazio, zwei Unentschieden gegen Feyenoord, einem Sieg und einem Unentschieden gegen FC Kopenhagen. Erst die jüngsten zwei Spiele haben die Dänen verloren: Bei Lazio Rom und zuletzt in der Liga gegen Odense BK. Da wurden aber einige Leistungsträger geschont.

Midtjylland ist Vorreiter, was Datenanalyse angeht. Gemeinsam mit dem FC Brentford haben die Dänen früh gemacht, was mittlerweile absolut üblich ist: Ganz genau auf Zahlen und Daten geschaut. Mehr Informationen finden Sie hier.

15.15 Uhr - Die Ausgangslage

Heute (18.45 Uhr) spielt der SK Sturm gegen Midtjylland um den Eintrag in die Vereins-Geschichtsbücher. Erstmals seit über 20 Jahren könnten die Grazer wieder europäisch überwintern. Die Ausgangslage ist klar: Jeder Punkt bringt Sturm ein weiteres Spiel in der Europa League. Als Gruppensieger, wenn Lazio weniger Punkte macht als Sturm, stehen die Grazer gleich im Achtelfinale. Als Gruppenzweiter treffen sie in einer Zwischenrunde auf den Tabellendritten einer Champions-League-Gruppe. Und da sind einige namhafte Gegner dabei: