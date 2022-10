"Erschütternd“ sei aktuell die Lage bei Kapfenberg, sagt Christopher Giuliani. Der Torhüter hat die vergangenen beiden Jahre als Kooperationsspieler im Falkenhorst verbracht, heute trifft die Zweiermannschaft seines Stammklubs Sturm auf den KSV (12.30 Uhr). Unter Trainer Abdulah Ibrakovic absolvierte der 23-Jährige 27 Spiele für die Obersteirer in der 2. Liga, in Graz wechselt er sich nun mit Luka Maric im Tor ab. „Er hat ,Pech‘, dass es in der Kampfmannschaft so gut läuft, sonst würde er oben anklopfen“, ist sich Ibrakovic aber über seinen ehemaligen Schützling sicher. Giuliani, der noch am Donnerstag in der Europa League gegen Feyenoord auf der Bank gesessen ist, ist hingegen überzeugt, dass die Falken die Liga halten: „Wenn es wer schafft, dann Ibrakovic und sein Co David Sencar.“