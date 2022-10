Für den SK Sturm Graz ist das UEFA Europa League Heimspiel gegen Feyenoord Rotterdam gut ausgegangen: Otar Kiteishvili erzielte in der Nachspielzeit das entscheidende Tor – und das gesamte Stadion flippte in der 93. Minute aus.

Die Polizei stellte das Risikospiel, zu dem rund 2000 teils gewaltbereite Fans angereist waren, vor eine große Herausforderung – und einen Einsatz, der bis in die frühen Morgenstunden andauerte. Es kam zu einigen Körperverletzungen und enormen Sachbeschädigungen.

Stadion wurde nach dem Spiel zerlegt

Massive Schäden haben die Fans der Rotterdamer offenbar nach dem Spiel in der Merkur Arena angerichtet, wie auch ein Video zeigt, das in der Nacht über soziale Medien verbreitet wurde – aus den WC-Anlagen wurden ganze Toilettenschüsseln gezerrt und zertrümmert. Diese wurden unter anderem gegen eingesetzte Polizeikräfte geworfen. Auch Sitze sind offenbar aus der Verankerung gerissen worden.

Die Schadenshöhe der begangenen Sachbeschädigungen ist noch Gegenstand laufender Ermittlungen.

Erhöhte Gewaltbereitschaft der niederländischen Fans

Schon im Zuge des Spiels war es vereinzelt zu Ausschreitungen zwischen den Fans gekommen. Nach Spielende bewarfen die niederländischen Fans Polizistinnen und Polizisten mit unbekannten Gegenständen und verwendeten Pfefferspray. Auch die Polizei musste mehrfach Pfefferspray einsetzen.

Beim und nach dem Spiel kam es nicht nur vermehrt zu Sachbeschädigungen im und rund um das Stadion. Als die Fans aus dem Stadion strömten, wurden mehrere Fans, aber auch Beamte verletzt. Unter anderem dürfte es zu einem Vorfall mit Stichwaffen gekommen sein: Zwei niederländische Staatsbürger wurden mit Stichverletzungen in das LKH Graz verbracht und sind derzeit noch in Behandlung. Vier dringend tatverdächtige Österreicher befinden sich in Haft.

Auch einschreitende Polizeikräfte wurden im Zuge des Einsatzes verletzt - "dem Grade nach leicht", wie es bei der Polizei heißt. Während des gesamten Einsatzes kam es zu mehreren Festnahmen.

Feyenoord-Fans entfachten Feuer am Hauptplatz

Schon am Nationalfeiertag waren einige Fans aus Rotterdam nach Graz angereist – schon da wurde am Abend im Innenstadtbereich verbotenerweise Pyrotechnik eingesetzt, Ermittlungen bezüglich der Übertretungen laufen.

Donnerstagnachmittag versammelten sich die Feyenoord Fans am Grazer Hauptplatz und begaben sich im Zuge eines Fanmarsches gegen 18.15 Uhr in Richtung Merkur-Arena. Am Hauptplatz wurde nicht nur viel Müll hinterlassen, wie Videos zeigen, sondern es wurden dabei sogar mitten am Platz ein Feuer entfacht und ein Feuerwerk gezündet.

Am Hauptplatz hinterließen die Feyenoord Rotterdam-Fans ein Müll-Meer © Simone Rendl

Während des Fanmarsches gab es laut Polizei einige Sachbeschädigungen entlang der Marschroute. Die marschierenden Fans sorgten auch für Verkehrsbeeinträchtigungen entlang der Strecke: Die Straßenbahnlinie 4 musste eingestellt werden, die Conrad-von-Hötzendorf-Straße war gesperrt, wie teils auch der A2-Zubringer Münzgrabenstraße und die Evangelimanngasse.