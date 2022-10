Wäre die ganze Bundesliga-Begegnung zwischen Spitzenreiter Salzburg und Verfolger Sturm so emotional hochgeladen gewesen wie die Nachspielzeit, man hätte fast von einem Spitzenspiel sprechen können. Salzburg-Innenverteidiger Strahinja Pavlovic dribbelte sich in den Strafraum, es kam zu einem Zweikampf mit Mohammed Fuseini, bei dem der Serbe zu Boden ging. Das Problem dabei: Pavlovic ist mit seinen 1,94 Metern 25 Zentimeter größer als Fuseini und mehr als 20 Kilogramm schwerer. Für Schiedsrichter Stefan Ebner „zu theatralisch und eine Simulation“. Daher entschied er auch auf Schwalbe und zeigte Pavlovic die gelb-rote Karte. „Darüber kann man natürlich diskutieren. Das ist vielleicht zu hart“, sagte Ebner. Für Pavlovic fühlte es sich im Spiel „wie ein sicherer Elfmeter“ an. „Ich habe den Kontakt gespürt und bin zu Boden gegangen. Aber man muss ihn nicht geben“, relativierte er später. Für Sturm-Coach Christian Ilzer war es „kein Elfmeter, aber auch keine gelbe Karte“.

Diese Szene erhitzte die Gemüter. Es wäre für die 16.094 Zuseher in der Red-Bull-Arena wünschenswert gewesen, hätten sämtliche Akteure diese Intensität und Energie schon zuvor an den Tag gelegt. Das war nämlich nicht der Fall. Die erste Spielhälfte plätscherte ohne wirkliche Höhepunkte vor sich hin. Nur ein Freistoß von Jusuf Gazibegovic (32.), den Philipp Köhn hielt, und ein engagierter Antritt von Pavlovic, der die gesamte Sturm-Abwehr überlief, aber zu schwach abschloss, blieben als Minimöglichkeiten auf der Habenseite.

Nach der Pause kamen die Gäste besser in die Partie. In der 56. Minute hätten die Grazer beinahe gejubelt. Alexander Prass („Es war eine ziemlich ausgeglichene Partie mit relativ wenigen Möglichkeiten“) spielte auf William Böving, der im Rückraum Tomi Horvat ideal bediente. Der Slowene schoss aber zu zentral aus kurzer Distanz, weshalb Köhn im Nachfassen den Ball vor der Linie festhalten konnte. Böving umkurvte später alleinstehend Köhn, wurde jedoch von Pavlovic, dem besten Spieler an diesem Nachmittag, eingeholt (80.). Nach einem Energieanfall über den linken Flügel bediente David Schnegg Albian Ajeti. Der Schweizer, der in den jüngsten zwei Partien gegen den WAC und den GAK jeweils traf, setzte den Ball mit der Sohle knapp am kurzen Eck vorbei. Bei den Salzburgern wurde nur Junior Adamu gefährlich. Der Ex-GAK-Akteur blieb aber zu ungenau (79.) bzw. scheiterte an Sturm-Torhüter Jörg Siebenhandl (87.).



Die Schwarz-Weißen bleiben damit weiter auf zwei Punkte am Serienmeister dran. Am Donnerstag folgt mit dem Heimspiel in der Europa League gegen Feyenoord Rotterdam der nächste Höhepunkt. In der ausverkauften Merkur-Arena will Sturm den Grundstein setzen, um international zu überwintern. „Zu Hause rechnen wir uns natürlich etwas aus. Wir wollen uns für die 0:6-Klatsche revanchieren“, sagt Ilzer, der die vier Tage Vorbereitung auf diese Partie als „Luxus“ empfindet.