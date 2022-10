Der SK Sturm eilt von einem Spitzenspiel ins nächste. Mit dem 1:0-Sieg gegen Stadtrivalen GAK und dem damit verbundenen Aufstieg ins ÖFB-Cup-Viertelfinale ist das für die Fans emotionalste Spiel seit mehr als 15 Jahren positiv erledigt worden. Die Schwarz-Weißen taten sich schwer gegen einen gut eingestellten GAK, haben aber den erwartenden Sieg geholt. Heute (17 Uhr, Sky live) heißt der Gegner Salzburg. Mit einem Sieg gegen Österreichs Serienmeister wäre Sturm Tabellenführer. In der schwarz-weißen Anhängerschaft spekuliert man bereits vom Titel.

Seit Jahren war keine Mannschaft in Österreich so nahe dran an Salzburg wie derzeit der SK Sturm. „Wir waren schon vergangene Saison richtig gut und sind heuer bis jetzt noch besser geworden“, sagt Sturm-Scout Christoph Leitgeb. „Wenn bei uns jeder 100 Prozent seines Leistungsvermögens abruft, können wir auch Salzburg schlagen. Aber Salzburg über die ganze Saison in Schach zu halten, wird schwierig. Sie haben mittlerweile ganz andere finanzielle Mittel“, sagt der ehemalige Salzburg- und Sturm-Spieler.

Die „Bullen“ haben bereits 2012 unter Ralf Rangnick mit einem klaren Plan den Grundstein für die aktuelle Erfolgsgeschichte gelegt. Bei den Grazern hat Andreas Schicker mit seiner Bestellung zum Sport-Geschäftsführer im April 2020 für klare Verhältnisse und einen mehrjährigen Plan gesorgt. „Andi Schicker und das Trainerteam leisten hervorragende Arbeit“, sagt Leitgeb. Er muss es wissen, er kennt sowohl die Strukturen von Salzburg als auch von Sturm. Der Grazer war auch als Scout bei Salzburg im Gespräch. „Der Andi hat mich aber schon gefragt, als ich noch aktiv war. Da habe ich mich für Sturm entschieden“, sagt Leitgeb.

Prass: "Uns ist bewusst, dass wir nicht der Favorit sind"

Als Sturm-Scout ist er stets unterwegs, um nach neuen Talenten Ausschau zu halten. Eine kontinuierliche Entwicklung ist nur dann gewährleistet, wenn Abgänge kompensiert werden können. Ob es den sogenannten „Schattenkader“ beim SK Sturm gibt, wollte Leitgeb nicht verraten. Es wäre aber verantwortungslos, sollte es keinen geben.

Der aktuelle Kader ist umfangreich. Aufgrund des dicht gedrängten Programms braucht es auch alle Spieler. Bis auf wenige Wehwehchen sind alle Protagonisten fit. Auch wenn Trainer Christian Ilzer zur personellen Situation sagt: „Ich würde lügen, wenn ich sage, alles geht spurlos an uns vorbei.“

Seine Mannschaft ist bereit für das Spitzenspiel. Das bestätigt auch Alexander Prass: „Natürlich ist es – wenn man die Tabelle betrachtet – ein Spitzenspiel, aber wir als Mannschaft schauen nicht auf die Tabelle. Wir wollen einfach jedes Spiel gewinnen, ganz egal, wer uns gegenübersteht. Uns ist natürlich bewusst, dass wir diesmal nicht der Favorit sind.“ Dennoch haben die Grazer die jüngsten zwei Duelle jeweils 2:1 gewonnen.

Es sieht auch ganz so aus, als könne nur Sturm die Salzburger besiegen. Von den bisherigen 19 Pflichtspielen in dieser Saison haben die „Bullen“ nur eine Partie verloren – in der zweiten Ligarunde gegen Sturm Graz. Es ist also alles angerichtet für ein echtes Spitzenspiel.