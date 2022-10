Leben und leben lassen, heißt es so schön. Ein Ausspruch, der oft verwendet wird, den man aufgrund des Krieges in der Ukraine aber wohl sensibler verwenden soll und muss. Dort passieren täglich Gräueltaten.

Keine Gräueltaten, aber unnötige und bedenkliche Szene spielten sich direkt neben dem Feld in der Merkur-Arena ab. Da wurden Schals des Stadtrivalen und ein Fan-Transparent verbrannt. Bedenkliche Aktionen, die in keinem Stadion der Welt Platz finden sollten.