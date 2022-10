Mit achtminütiger Verspätung konnte das erste Grazer Derby seit 2007 angepfiffen werden. Beide Fangruppen zündeten bengalische Feuer, die Sicht war auf dem Rasen einfach nicht gut genug. Um 18.08 Uhr pfiff Schiedsrichter Alexander Harkam das Match zwischen dem GAK und Sturm dann schließlich an. Die Stimmung in der ausverkauften Merkur-Arena? Elektrisierend. 15.400 Fans waren live dabei, rund 50 Prozent im schwarzen, 50 Prozent im roten Lager.

Auf dem Papier waren die Schwarz-Weißen als Bundesligist natürlich klar in der Favoritenrolle. Doch der Zweitligist hat im Cup schon einmal bewiesen, auch als unterklassiger Verein überraschen zu können. In der Anfangsphase hatte Sturm mehr vom Spiel, allerdings kamen auch die Rotjacken immer wieder in die Offensive. Gefährliche Torchancen blieben aber auf beiden Seiten vorerst Mangelware. In der zwölften Minute ließ Benjamin Rosenberger mit einem ersten Torschuss aufhorchen, Jörg Siebenhandl klärte im Nachfassen. In der 14. Minute scheiterten die Gäste am Tor. Alexander Prass flankte zur Mitte und Albian Ajeti war einen Kopf zu klein, sonst hätte es wohl geklingelt.

Immer wieder sprachen die Sturm-Fans lautstark auch den Wunsch nach dem "Stumstadion Liebenau" an. Die GAK-Fans konterten mit einem Transparent, auf dem geschrieben stand: "Habt's Euer Stadion schon?" Sportlich war es abermals Ajeti, der für Gefahr sorgte, sein Schuss von der Strafraumgrenze ging aber deutlich neben das Tor (26.). Nur eine Minute später klärte GAK-Tormann Christoph Nicht in höchster Not. Sturm wurde dominanter, drängte die Hausherren phasenweise in die eigene Spielhälfte. Und die Partie wurde auch ruppiger. Schiedsrichter Harkam musste Sturm-Trainer Christian Ilzer ermahnen, während GAK-Coach Gernot Messner der Ruhigere der beiden Trainer war. Prass zog in der 36. Minute aufs lange Eck ab, Nicht hatte aber keine Probleme mit dem Schuss. Die erste Gelbe Karte sah mit Rosenberger in der 38. Minute ein Ex-Sturm-Akteur im GAK-Dress nach Foul an Stefan Hierländer. Kurz vor der Pause war es Thorsten Schriebl, der nach Foul an Hierländer Gelb sah. Mit einem torlosen Remis ging es in die Halbzeit.

Beide Mannschaften kamen unverändert aus der Kabine, nach nur fünf Minuten gab es aber erneut eine kurze Pause. Die GAK-Fans zündeten bengalische Feuer und Rauch zog wieder über das Spielfeld, die Sicht war beeinträchtigt. Nachdem es weitergehen konnte, nahm Ilzer den ersten Wechsel vor: William Böving kam für Jakob Jantscher in die Partie (60.). Davor scheiterte Ajeti per Kopf nur knapp am 1:0 für Sturm (54.). Beim GAK wurden Levan Eloshvili und Paolo Jager für David Peham und Thorsten Schriebl eingetauscht (61.).

Albian Ajeti erlöste die Sturm-Fans

Nach einem Pass von Ivan Ljubic erlöste Ajeti die Sturm-Fans in der 65. Minute mit dem 1:0 für den Favoriten. Er spitzelte den Ball an Tormann Nicht vorbei und schob dann ins leere Tor ein. Es war das erste Mal, dass die gut stehende Defensive des GAK wackelte - und fiel. Unmittelbar nach dem Treffer wurden Prass und Otar Kiteishvili durch Jon Gorenc Stankovic und Tomi Horvat ersetzt. Messner brachte Thomas Schiestl und Michael Lang für Lukas Graf und Felix Köchl ins Spiel (79.). Mit den Einwechslungen von Jusuf Gazibegovic und Manprit Sarkaria (für Ajeti und Sandro Ingolitsch) in der 80. Minute endete der Wechsel-Marathon bei der Ilzer-Truppe. Unmittelbar nach seiner Einwechslung sah Gazibegovic nach einem Foul an Rosenberger Gelb.

Fußball wurde dann auch noch gespielt. Der GAK machte sich nach dem Gegentreffer nicht verrückt und zog sein Spiel weiter durch. Sturm tat sich weiterhin schwer, mit der Führung im Rücken konnten die Gäste aber etwas befreiter aufspielen. Die Minuten verstrichen und Messner zog sich zurück, um mit seinen Co-Trainern einen Masterplan für den Ausgleichstreffer auszutüfteln. Sarkaria scheiterte in der Schlussphase noch mit einem Stangenschuss nur knapp am 2:0. Und dann kam die 93. Minute: Michael Liendl legte sich den Ball an der Strafraumgrenze für einen Freistoß zurecht - fand in Siebenhandl aber seinen Meister.

Am Ende reichte es nicht für die große GAK-Sensation, der Bundesligist setzte sich in einem engen Derby mit 1:0 durch und steht im Viertelfinale.