Seit der Auslosung des Cup-Achtelfinales ist Graz offenbar klar, was es vermisst hat: ein Derby. Und seit klar ist, dass es heute erstmals seit 2007 wieder ein unpolitisches Duell „Rot gegen Schwarz“ geben wird, steigt die Fieberkurve. Das Problem scheint zu sein, dass bei manchen das Fieber zur ungesunden Überhitzung wurde. Ja, GAK gegen Sturm, das ist das Aufeinandertreffen der beiden Fußballwelten der Landeshauptstadt.

Ja, nach 15 Jahren hoffen die einen auf eine Überraschung und prophezeien die anderen einen Sieg laut Papierform. So oder so: Ein Derby, das darf ruhig Stimmung machen. In einem Derby, da darf der Schmäh rennen, da darf man sich häkerln und ein wenig provozieren. Ein Derby, das ist auch ein Schaulauf der Fans – wer besser und lauter singt, wessen Choreo besser ist.

Aber ein Derby sollte nie mit der Sorge beginnen, dass es abseits des Rasens ernster zugeht als auf dem Feld. Kein Fan sollte sich fürchten müssen, der anderen Seite zu begegnen.

Ein Derby soll der Prüfstand zweier Fußball-Weltanschauungen aus einer Stadt sein – nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Ein „Derby of Love“ muss es ja heute nicht unbedingt sein. Aber eines ohne Gewalt und Zwischenfälle abseits, aber mit viel Stimmung auf dem Feld, das wär doch was.