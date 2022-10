Lagerbildungen überall. Schon beim Namen und dessen Aussprache scheiden sich die Geister. Verwandelt sich der englische Begriff Derby in der deutschen Version nun in ein Darby oder ein zäheres Daaabi, in ein eher schroffes Dörrbi oder in ein fein artikuliertes Dörbiee? Egal, das soll jeder halten, wie er will, ohne Androhung einer gelben Karte. Jeder Sportfan weiß, wovon die Rede ist, der Rest entkommt der rasch anwachsenden Aufregung auch nicht. Es ist das Kräftemessen von zwei Stadtrivalen, bei dem es natürlich um die Vorherrschaft geht. In der City, an den Stammtischen, an den Arbeitsplätzen – das kann sich fortsetzen bis hin zu Familien, in denen zwischen Ärger, Jammer, Spott und Euphorie alle Register gezogen werden.