10.30 Uhr: Das letzte "kleine" Derby endete Unentschieden

Zwei Wochen vor dem Grazer Derby kam es in der 2. Liga zum "kleinen" Derby zwischen dem GAK und Sturm II. Das Spiel endete 1:1, hier können Sie den Spielbericht nachlesen.

Kleine Derbys hat es in den vergangenen Jahren immer wieder gegeben. Hier finden Sie eine Übersicht über alle Duelle zwischen GAK und den Amateuren von Sturm.

10.19 Uhr: Derby-Rekorde und Historisches I

Rekordspieler: Die meisten Grazer Derbys in der Historie absolvierte Ex-ÖFB-Teamspieler Anton Pichler. Der Steirer bestritt im Sturm-Trikot 40 Partien gegen den Stadtrivalen. Beim GAK hat wiederum Alex Ceh die Nase vorne. 39 Mal traf der Slowene auf die Schwarz-Weißen.

Rekordtorschütze: Rekordtorschütze bei den Derbys darf sich Ivica Vastic nennen. Der Jahrhundertteamspieler von Sturm traf gleich 17 Mal. Ebenfalls ein Mitglied des klubeigenen Jahrhundertteams führt die Statistik beim GAK an. Walter Koleznik traf acht Mal im Grazer Stadtduell.

10.07 Uhr: Sturm- und GAK-Fans waren auch nachtaktiv

Eine Hundertschaft an Sturm-Fans strich gestern Nacht durch das Univiertel. Die Polizei war mit vielen Streifenwagen unterwegs. In der Gruabn kam es zu einem Aufeinandertreffen von Sturm- und GAK-Anhängern - ohne größeren Vorkommnissen. GAKler haben versucht in die Gruabn einzudringen, Sturm-Fans haben sie wieder vertrieben.

10.05 Uhr: Wer gewinnt? Stimmen Sie ab!

10.00 Uhr: Guten Morgen aus Graz!



Es ist so weit, der Tag des 198. Grazer Stadtderbys! Der GAK und Sturm treffen im ÖFB-Cup um 18 Uhr in Liebenau aufeinander.