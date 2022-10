23.30 Uhr: Das sagen die Fans zum Derby im Video

22.00 Uhr: Kommentar zum Grazer Derby

Kleine-Zeitung-Redakteur Peter Klimkeit bezieht in seinem Kommentar klar Stellung: Die Aktionen im Stadion sollten zu denken geben.

19.55 Uhr: Sturm ist eine Runde weiter

Der Favorit hat sich durchgesetzt, doch der GAK hat sich wacker geschlagen: Dank des Goldtors von Albian Ajeti steht der SK Sturm im Viertelfinale des ÖFB-Cups. Hier finden Sie den Spielbericht des Grazer Derbys!

18.08 Uhr: Es geht los!

Mit etwas Verspätung wurde das Cup-Achtelfinale zwischen dem GAK und Sturm angepfiffen. Hier geht es zum Liveticker des Grazer Derbys!

17.48: Beide Mannschaften sind in den Kabinen

Nur noch wenige Augenblicke, bis es losgeht. Voll ist das Stadion aber noch nicht. Vor dem Stadion warten immer noch Fans.

17.36 Uhr: Vor dem Stadion staut es sich

An den Eingängen zu den Sektoren staut es sich heute enorm. 24 Minuten noch.

17.25 Uhr: Jetzt wärmen auch die Sturm-Feldspieler auf

Nun sind alle Akteure auf dem Feld, noch etwas mehr als 30 Minuten, bis das Derby beginnt.

17.20 Uhr: Polizei meldet keine Zwischenfälle

Nach Angaben der Polizei hat es bei beiden Corteos keine Zwischenfälle gegeben. Das hört man gerne.

Hier Fotos beider Fanmärsche:

17.15 Uhr: Die GAK-Feldspieler sind da

Jetzt kocht die Arena erstmals. Sturm-Fans geben lautstark bekannt, was sie von den gegnerischen Spielern halten. Die Kurve der Roten feiert.

17.13 Uhr: Sturm-Tormann beim Aufwärmen

Jetzt ist auch Jörg Siebenhandl am Feld. Das Stadion füllt sich. Bisher sind mehr Sturm-Fans zu sehen.

17.05 Uhr: Das Aufwärmen beginnt

Christoph Nicht kommt als erster Spieler auf das Feld. Der GAK-Goalie wird vom roten Anhang gefeierte, von den "Schwoazen" ausgepfiffen. So geht Derby.

17.00 Uhr: Die Aufstellungen sind da

GAK: Nicht; Köchl, Jovičić, Koller, Graf, Rosenberger; Perchtold; Schriebl, Liendl, Rusek; Peham

Sturm: Siebenhandl; Ingolitsch, Affengruber, Wüthrich, Dante; Ljubić, Hierländer, Prass, Kiteishvili; Jantscher, Ajeti

16.55 Uhr: Mario Haas: "Ich bin richtig aufgeregt"

16.40 Uhr: Das Stadion füllt sich

16.30 Uhr: Die GAK-Spieler sind im Stadion

16.05 Uhr: Die GAK-Fans sind beim Stadion

15.40 Uhr: Die Sturm-Fans sind unterwegs

15.30 Uhr: Vor Abmarsch von Sturm: Capo appelliert an die Vernunft

In wenigen Minuten machen sich die Anhänger von Sturm Graz auf den Weg Richtung Stadion. Der Vorsänger der Sturm-Anhänger appelliert an die Vernunft der Fans: "Wir präsentieren uns nicht als Asoziale", sagt er.

15.20 Uhr: Die GAK-Fans sind unterwegs Richtung Stadion

15.15 Uhr: Mario Haas und Thomas Seidl sind auch in der Gruabn

Die Sturm-Fans scheint es nicht zu stören, dass der Bomber in der Gruabn dabei ist.

14.55 Uhr: Eindrücke aus dem ORF-Park

14.50 Uhr: Der Jakominigürtel wird komplett für den Verkehr gesperrt

14.30 Uhr: Weitere Eindrücke aus der Gruabn

14.00 Uhr: Die Fans von Sturm und GAK treffen sich

Die Sturm-Fans treffen sich in der Gruabn, die GAK-Fans im ORF-Park. Beide Fangruppierungen planen dann Märsche zum Stadion. Die Fans des GAK wollen um 16 Uhr den Bus der GAK-Spieler beim Stadion in Liebenau empfangen und den letzten Funken Motivation auf die Mannschaft versprühen.

Bislang ist alles friedlich. Für die Sturm-Fans schenkt in der Gruabn der Grazer Sportklub Straßenbahn aus – der Reingewinn fließt in den finanziellen Mehraufwand der Gruabn-Sanierung.

13.00 Uhr: Polizei-Großaufgebot und Straßensperren wegen Grazer Fußball-Derby

Die Grazer Polizei hat ihre "Hausaufgaben" vor dem Grazer Derby Sturm vs GAK "bestmöglich erledigt", wie man in einer Aussendung bekannt gab: Die rivalisierenden Fangruppen machen ein Großaufgebot an Einsatzkräften notwendig, es wird ein Sicherheitsbereich verordnet. Alles Wichtige zu Straßensperren und mehr gibt es hier!

12.40 Uhr: Im Vorfeld sorgte ein Schweinekadaver für Zündstoff

Montagfrüh hing ein Schwein von einer Autobahnbrücke in Seiersberg. Der Sticker, der auf dem Brückengeländer angebracht war, ließ kaum Zweifel offen: "Sch... GAK" samt einem schwarz-weißen Panther, der mit einer Sturm-Fahne einen roten Teufel "erlegt", war darauf zu sehen und lesen. Direkt darunter, mit Gaffaband und einem Seil befestigt: ein rot angemaltes Schwein. Es dürfte sich um eine provokante Aktion von Sturm-Fans vor dem Derby gegen den GAK handeln. Beide Fußballklubs distanzierten sich von solchen Aktionen.

GAK-Fans übernahmen daraufhin eine Tierpatenschaft für die Schweine Saskia & Egon vom Pferdegnadenhof Edelweiss in Wildon. "An diesem Ort wird Tieren ein würdevoller Lebensabend ermöglicht", schreibt das "Fanprojekt Grazer AK 1902" auf Facebook. "Ein Ort, wo Werte wie Respekt und Anstand nicht nur leere Floskeln sind."

12.30 Uhr: Stadionsprecher Seidl und Pascottini: Von verpassten Toren und (noch nicht) erfüllten Bubenträumen

Mathias Pascottini (GAK) und Thomas Seidl (Sturm) teilen sich die Leidenschaft des Stadionsprechers. Für Pascottini geht beim Derby mit der Moderation ein Bubentraum in Erfüllung, Seidl muss auf der Tribüne Platz nehmen. Die beiden im Gespräch.

12.15 Uhr: Wer liegt denn eigentlich vorne?

Die Favoritenrolle vor dem heutigen Derby ist geklärt: Es trifft ein Spitzenverein aus der höchsten Spielklasse – Sturm – auf einen Zweitligisten – GAK. Und auch die Historie spricht für die Schwarz-Weißen. 197 Mal sind Sturm und der GAK bislang aufeinandergetroffen. 80 Mal siegten die Schwarz-Weißen, 68 Mal durften die Rotjacken die Arme in die Höhe strecken. 49 Duelle endeten remis. Treffsicherer zeigte sich allerdings der GAK, der 321 Tore erzielte, Sturm nur 304.

Den höchsten Derbysieg feierte Sturm: Der höchste Sturm-Sieg in der Nachkriegszeit wurde am 16. Juni 1946 in der Steirischen Liga mit einem 10:1 gegen den GAK bejubelt. Zwei 6:1-Erfolge in der Staatsliga A (25. November 1956 und am 11. Mai 1958) und ein 5:0 (2. März 2003) stellen die Rekordsiege der Rotjacken dar.

11.40 Uhr: Noch ist beim Stadion alles ruhig

Die Vorbereitungen beim Stadion in Liebenau laufen – noch ist aber alles ruhig. Die ersten Securitys sind schon vor Ort und derzeit damit beschäftigt, die Zäune aufzustellen.

Mit einem Fan-Ansturm beim Stadion rechnet man aufgrund der Fanmärsche erst in der Stunde vor dem Einlass um 16.30 Uhr.

Wer seine Tickets bei Sturm Graz online erworben hat, muss die Vouchers vor dem Spiel noch in echte Tickets umtauschen – bei Julia und Tanja im Sturm-Shop. Noch ist es ruhig, ein paar Fußballfans waren aber bereits da.

Der Grazer Sportamtsleiter Thomas Rajakovics macht heute keinen Hehl daraus, für welchen der beiden Vereine sein Herz schlägt. Er hat sein Büro übrigens direkt unter der Nordkurve – "heute bin ich aber unsicher, ob ich da am Nachmittag überhaupt noch hineinkomme."

11.30 Uhr: Zum Schmunzeln II – Hannes Kartnig und Harald Fischl

11.15 Uhr: Mit Klappsessel seit 5 Uhr früh: Hunderte Sturm-Fans standen für Restkarten an

Der GAK war schon am Montag ausverkauft, am Dienstag standen noch hunderte Sturm-Fans für Restkarten beim Fanshop in Liebenau an. Um 5.15 Uhr früh waren die ersten an Ort und Stelle, viele brachten Klappsessel mit. Eine halbe Stunde nach Öffnung des Shops war das Derby schließlich restlos ausverkauft.

Zuschauerrekord: Derbys wurden sowohl im Casino-Stadion, der Gruabn, am Sportklub-Platz, in Kapfenberg, in der jetzigen Merkur-Arena und im alten Liebenauer Stadion ausgetragen. Der Zuschauerrekord wurde 1969 in Letzterem aufgestellt. Mehr als 20.000 Zuseher waren mit dabei.

11.05 Uhr: Marco Perchtold und Mario Haas erinnern sich an das letzte Derby

Marco Perchtold ist der einzige Akteur, der 2007 beim letzten Grazer Derby gespielt hat und auch heute für den GAK dabei ist. Mario Haas war damals der Goldtorschütze. Die beiden erinnern sich an das bislang letzte Stadt-Duell.

10.55 Uhr: Steirische Landesspitze appelliert für friedliches Stadtderby

"Das Grazer Derby hat eine lange Tradition und elektrisiert nicht nur in der Landeshauptstadt, sondern in der gesamten Steiermark tausende Fußballfans", äußern sich Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) und Vize Anton Lang (SPÖ) unisono. "Die Vorfreude auf dieses Spiel ist groß, denn es ist etwas ganz Besonderes, dass die beiden Vereine nach 15 Jahren erstmals wieder aufeinander treffen. Wir wünschen allen Sturm und GAK Fans ein faires und spannendes Spiel, appellieren aber gleichzeitig an beide Fanlager für ein friedliches Fußballfest. Gewalt hat weder auf noch neben dem Spielfeld Platz und wir alle hoffen auf einen stimmungsvollen und friedlichen Verlauf."

10.45 Uhr: Zum Schmunzeln I: Hape Kerkeling ist neuer GAK-Trainer – ausgerechnet vor dem Derby

10.30 Uhr: Das letzte "kleine" Derby endete Unentschieden

Zwei Wochen vor dem Grazer Derby kam es in der 2. Liga zum "kleinen" Derby zwischen dem GAK und Sturm II. Das Spiel endete 1:1, hier können Sie den Spielbericht nachlesen.

Kleine Derbys hat es in den vergangenen Jahren immer wieder gegeben. Hier finden Sie eine Übersicht über alle Duelle zwischen GAK und den Amateuren von Sturm.

10.19 Uhr: Derby-Rekorde und Historisches I

Rekordspieler: Die meisten Grazer Derbys in der Historie absolvierte Ex-ÖFB-Teamspieler Anton Pichler. Der Steirer bestritt im Sturm-Trikot 40 Partien gegen den Stadtrivalen. Beim GAK hat wiederum Alex Ceh die Nase vorne. 39 Mal traf der Slowene auf die Schwarz-Weißen.

Rekordtorschütze: Rekordtorschütze bei den Derbys darf sich Ivica Vastic nennen. Der Jahrhundertteamspieler von Sturm traf gleich 17 Mal. Ebenfalls ein Mitglied des klubeigenen Jahrhundertteams führt die Statistik beim GAK an. Walter Koleznik traf achtmal im Grazer Stadtduell.

10.07 Uhr: Sturm- und GAK-Fans waren auch nachtaktiv

Eine Hundertschaft an Sturm-Fans strich gestern Nacht durch das Univiertel. Die Polizei war mit vielen Streifenwagen unterwegs. In der Gruabn kam es zu einem Aufeinandertreffen von Sturm- und GAK-Anhängern – ohne größeren Vorkommnissen. GAKler haben versucht in die Gruabn einzudringen, Sturm-Fans haben sie wieder vertrieben.

10.05 Uhr: Wer gewinnt? Stimmen Sie ab!

10.00 Uhr: Guten Morgen aus Graz!



Es ist so weit, der Tag des 198. Grazer Stadtderbys! Der GAK und Sturm treffen im ÖFB-Cup um 18 Uhr in Liebenau aufeinander.