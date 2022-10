Die Stimmung ist aufgeheizt – mit einem auf einer Autobahnbrücke aufgehängten Schweinekadaver als geschmacklosem Höhepunkt. Auf die Sturm-Aktion reagierten GAK-Fans mit einer Schweinepatenschaft, die sie auf einem Gnadenhof übernahmen.

Am morgigen Mittwoch findet, wie mehrfach berichtet, zum ersten Mal seit 15 Jahren ein Grazer Stadtderby zwischen dem GAK und dem SK Sturm statt. Jetzt fühlen sich auch die Landesspitzen bemüßigt, sich an die Fans beider Lager zu richten: Landeshauptmann Christopher Drexler und Vize Anton Lang appellieren an die Fans aus beiden Lagern, dass das Sportliche und die Stimmung rund um das Derby im Vordergrund stehen sollen und es zu keinen Ausschreitungen kommt.

"Das Grazer Derby hat eine lange Tradition und elektrisiert nicht nur in der Landeshauptstadt, sondern in der gesamten Steiermark tausende Fußballfans. Die Vorfreude auf dieses Spiel ist groß, denn es ist etwas ganz Besonderes, dass die beiden Vereine nach 15 Jahren erstmals wieder aufeinandertreffen. Wir wünschen allen Sturm und GAK Fans ein faires und spannendes Spiel, appellieren aber gleichzeitig an beide Fanlager für ein friedliches Fußballfest. Gewalt hat weder auf noch neben dem Spielfeld Platz und wir alle hoffen auf einen stimmungsvollen und friedlichen Verlauf", so Drexler und Lang.

Stimmen aus dem Grazer Rathaus

Auch die Grazer Stadtregierung freut sich auf ein spannendes Derby, ersucht die Fans aber auch zur Fairness: "Es ist schön, dass dieses traditionsreiche Derby nach so langer Zeit wieder stattfindet", sagt etwa Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ): "Kein Wunder, dass da viele Emotionen im Spiel sind. Der faire sportliche Wettbewerb muss im Vordergrund stehen, auch wenn es für viele Fans beider Teams um viel geht."

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner, selbst "nicht ganz fundierte Fußballkennerin" ersucht um ein positives Miteinander - und um eine Anreise per Rad oder Öffis. Und: "Fußball ist Teamsport, daher ist mein Wunsch für diesen besonderen Fußballabend ein gutes und spannendes Spiel und ein positives Miteinander aller Fans und Zuschauer:innen."

KPÖ-Stadtrat Manfred Eber drückt als Langzeit-Tiroler seine Daumen "doch ein bisschen mehr für Wacker Innsbruck", wie er zugibt: "Ich wünsche allen Fans ein spannendes und faires Derby." Und Robert Krotzer, ebenfalls KPÖ, freut sich über die "wunderbare Möglichkeit des Kräftemessens zwischen den beiden Vereinen". Seine Botschaft: "Allen Unterschieden zum Trotz eint sie doch ihre Verbundenheit mit ihrer Heimatstadt Graz. Möge der Bessere gewinnen!"

ÖVP-Sportstadtrat sieht als Fußballfan dem Grazer Cup-Derby "mit großer Freude entgegen" und er wird natürlich auch persönlich im Stadion sein. "Es ist das Spiel, auf das so viele Grazerinnen und Grazer jetzt schon seit Jahren sehnsüchtig warten. Ich möchte an dieser Stelle an alle Seiten appellieren, kühlen Kopf zu bewahren, damit am Mittwoch nichts anderes als der Fußball im Mittelpunkt steht und wir alle ein großes Sport- und Familienfest erleben dürfen."

Ein "spannendes Derby mit toller Stimmung auf beiden Seiten" wünscht sich auch Stadträtin Claudia Schönbacher: „Ich hoffe, dass abseits des Platzes ein faires Miteinander in unserer Stadt herrscht. Die Fans haben ein emotionales, aber sicheres Spielerlebnis verdient!"

Übrigens haben beide Vereine schon ihre Meistertitel im Rathaus gefeiert: Der GAK wurde im Jahr 2004 zum ersten und einzigen Mal zum Meister gekürt, der SK Sturm zuletzt im Jahr 2011.