Um 10.20 Uhr war es am Dienstag schließlich so weit: Das 198. Grazer Derby ist bis auf den letzten Platz ausverkauft. Während der GAK sein Ticketkontingent bereits am Montag völlig erschöpft hatte, hat Gastverein Sturm am Dienstag noch die letzten Restkarten an Frau und Mann gebracht. Die Nachfrage war riesig, bereits um 5.15 Uhr stand der erste Fan vor dem Sturm-Fanshop beim Stadionturm in Liebenau an. Viele der über 500 Fans brachten Klappsessel mit, die Schlange reichte bis zur Autobahnauffahrt Graz-Ost, um 9.45 Uhr - aufgrund des massiven Andrangs eine Viertelstunde früher - öffnete der Shop schließlich seine Pforten.