Vor dem Grazer Derby am Mittwoch zwischen dem GAK und Sturm kam es am Montag zu einer äußerst geschmacklosen Aktion. In der Früh hing ein Schwein von einer Autobahnbrücke in Seiersberg – es dürfte sich um eine provokante Aktion von Sturm-Fans vor dem Derby gegen den GAK handeln. Beide Fußballklubs distanzierten sich danach von solchen Aktionen.

Sturm-Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich verurteilt die Aktion auf der Autobahnbrücke: "Der SK Sturm distanziert sich von solch geschmacklosen Aktionen. Wir freuen uns auf ein sportliches Duell am Feld und die großartige Unterstützung unserer Fans im Stadion. Der Fußball und ein sportliches Fest steht im Vordergrund." GAK-Manager Matthias Dielacher sagt dazu: "Der GAK möchte die Aktion nicht weiter kommentieren. Wir sind bestrebt, auch weiterhin deeskalierend auf unsere Fans einzuwirken."

Das "Fanprojekt Grazer AK 1902" übernahm nach dem Vorfall jedenfalls die Partnerschaft von zwei steirischen Schweinen. Auf Facebook postete man einen Beitrag, wo zu lesen war: "Aufgrund der beschämenden und pietätlosen Aktion der Fans des Stadtrivalen übernimmt das Fanprojekt Grazer AK 1902 ab heute die Patenschaft der Schweine Saskia & Egon vom Pferdegnadenhof Edelweiss in Wildon. An diesem Ort wird Tieren ein würdevoller Lebensabend ermöglicht. Ein Ort, wo Werte wie Respekt und Anstand nicht nur leere Floskeln sind."