Am Montagmorgen hing ein rot bemaltes Schwein von einer Autobahnbrücke in Seiersberg. Mit der Aktion haben mutmaßlich Sturmfans ihre Abneigung gegenüber "den Roten" aus dem Grazer Norden Ausdruck verliehen. Drei Tage vor dem Stadtderby zwischen GAK und Sturm haben die Feindseligkeiten einen vorläufigen Höhepunkt erreicht, mit einer Eskalation am Spieltag ist wohl zu rechnen.