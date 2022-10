Mit seiner freundlichen Art und seinem spitzbübischen Lächeln blieb er nach seinem Abgang Ende Augst in Erinnerung. Und genau gleich gut gelaunt kehrte er nun nach Graz zurück: Rasmus Höjlund wurde offiziell vom SK Sturm verabschiedet. Gemeinsam mit seinem Vater Anders begab sich der Däne, der für rund 20 Millionen Euro zu Atalanta Bergamo verkauft wurde, Sonntagfrüh mit dem Auto auf eine sechsstündige Reise nach Graz. Dort angekommen, begrüßte Sturms Rekordtransfer frühere Weggefährten, stand für Fotos zur Verfügung und unterschrieb bereitwillig Autogramme. „Die Zeit in Graz werde ich nie vergessen“, sagte Höjlund, nachdem er auch die Kleine Zeitung mit „Hallo, wie geht’s?“ begrüßte. In Bergamo kam er bislang in jedem Spiel zum Einsatz, wenngleich meist als Joker. „Die Konkurrenz im Angriff ist stark, aber da muss ich mich durchbeißen.“