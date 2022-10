Zwar bestreitet Meister Salzburg erst ab 17 Uhr seine Partie des 12. Speiltags bei der Wiener Austria, aber bis zumindest 18.45 Uhr wird der SK Sturm der Tabellenführer der Bundesliga sein. Grund dafür ist ein 3:2-Heimsieg der Grazer über den WAC.

Gegen die Kärntner kassierten die Steirer zuletzt sieben Heimniederlage in Serie. Auch nach der ersten Hälfte sah alles danach aus. In einer auf beiden Seiten zerfahrenen und wenig ansehnlichen Partie gingen die Gäste mit der ersten Chance in der 25. Minute in Führung Tai Baribo traf nach schwerem Abwehrfehler von Sturm.

Doch nach der Pause drehten Gregory Wüthrich und Co. richtig auf. Sturm-Trainer Christian Ilzer, der die Startelf im Vergleich zum 2:2 in der Europa League bei Lazio Rom an sechs Positionen veränderte, wechselte zur Pause zwei Mal. Für Kapitän Stefan Hierländer und Manprit Sarkaria kamen Alexander Prass und Otar Kiteishvili in die Partie.

Und der Georgier war es auch, der in der 48. Minute aus kurzer Distanz den Ausgleich erzielte. Nach einer Flanke von William Böving köpfelte Alexandar Borkovic zum 2:1 ein (52.). Nur zwei Minuten später erzielte Albian Ajeti das 3:1. Die 10.825 Zuseher in der Merkur-Arena waren bei Sonnenschein in Jubellaune versetzt. Da änderte auch der Anschlusstreffer von Thorsten Röcher in der Schlussminute nichts mehr.

Der SK Sturm ist Tabellenführer und beschenkte Trainre Ilzer bei seinem 100. Spiel als Sturm-Trainer. Wie lange, zeigt das Abendspiel. Und in der nächsten Woche steigt das Gipfeltreffen. Dann gastieren die Schwarz-Weißen in Salzburg.