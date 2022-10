Mit seinem Doppelpack bei Sturms 2:2 gegen Lazio Rom ist nicht nur der Marktwert von William Böving in die Höhe geschnellt. Der 19-Jährige hat auch viele neue Fans aus Italiens Hauptstadt Fans für sich gewinnen können. Klingt komisch, ist aber so. Denn die Anhänger von Lazios Stadtrivalen AS Roma feierten den Dänen. "Er hat es geschafft, dass Lazio nicht gewinnt. Das ist super", sagte Emilio, Arbeiter auf dem Flughafen Fiumicino.