Die 1500 nach Rom mitgereisten Sturm-Fans feierten nach dem 2:2 gegen Lazio die Mannschaft. Trainer Christian Ilzer war grundsätzlich zufrieden mit dem Resultat und dem Punkt. Der Coach sah zwei unterschiedliche Hälften und sagte nach dem Spiel: "So wie wir in den zweiten Hälfte gespielt haben, war schon beeindruckend. Auch, wenn wir in Überzahl waren. Ärgerlich für mich ist, dass wir das zweite Tor erhalten haben, in einer Phase, in der wir richtig am Drücker waren. Der Sieg ist im Bereich des Möglichen gelegen. Wenn man sich beide Hälften anschaut, ist es eine gerechte Punkteteilung."

Ilzer sagte auch ganz klar: "Die Gelb-Rote Karte gegen Lazzari war eine Fehlentscheidung. Aber man muss bei Ciro Immobile ganz klar über Gelb-Rot nachdenken, weil er permanent provoziert hat. Mein Spieler sagt, dass der Elfmeter auch eine Fehlentscheidung war. Man hat aber leider in keiner TV-Aufnahme sehen können, wie es wirklich war."

Ilzer habe Emanuel Emegha in die Startformation gestellt, "weil wir noch mehr Tiefe in unserem Spiel wollten. Denn die Viererkette von Lazio ist schwer auseinander zu ziehen." Der Sturm-Trainer blickt aber schon in die Zukunft und sagt: "Wir haben jetzt zwei Endspiele vor uns. Mit Feyenoord haben wir noch eine Rechnung offen."

Am 27. Oktober ist es in der Merkur-Arena in Graz so weit. Dann wollen die Schwarz-Weißen vor ausverkauftem Haus Revanche für die 0:6-Pleite in der Niederlande nehmen.