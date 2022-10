Mit dem Selbstvertrauen des respektablen Heim-0:0 tritt Sturm heute in Rom an. Eine Vorentscheidung in der umkämpften Europa-League-Gruppe F ist angesichts der kollektiven Punktegleichheit auch nach dem zweiten Duell mit Lazio (21 Uhr, Sky & Servus TV live) nicht zu erwarten. Eine weitere Überraschung würde die Grazer Chancen auf ein europäisches Überwintern drastisch erhöhen.

"Rom ist eine superschöne Stadt, eine der schönsten der Welt", meinte Sturm-Trainer Christian Ilzer am Mittwoch am Grazer Flughafen. "Aber wir fliegen nicht runter, um die Schönheit von Rom zu genießen, sondern wir haben einen Job zu erledigen. Und der wird richtig schwer."

Für sein Team geht es in Italien auch um die Beweisführung, dass Rotterdam ein Ausrutscher war. Die Erinnerung an das 0:6 bei Feyenoord im ersten Auswärts-Gruppenspiel flog am Mittwoch nur mutmaßlich in den Hinterköpfen der Akteure mit. Viel lieber trugen die Grazer die beim Lazio-Hinspiel getankte Zuversicht vor sich her. "Es wartet eine Klassemannschaft, aber wir haben eine Idee. Wir haben gemerkt, dass wir Wege finden können, um sie zu ärgern", betonte Ilzer.

Der Sturm-Coach setzt diesmal im Sturm auf Emanuel Emegha und Albian Ajeti, auf der 10 spielt Otar Kiteisvhili anstelle von Tomi Horvat. Den rechten Außenverteidiger gibt diesmal Sandro Ingolitsch, Jusuf Gazibegovic fehlt gesperrt.

Die Aufstellung von Sturm

©

Die Startelf von Lazio