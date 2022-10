Sieben Siege, drei Unentschieden und nur eine Niederlage – der SK Sturm präsentierte sich in der ersten Hälfte des Grunddurchgangs der Fußball-Bundesliga wieder einmal bärenstark, hält nach elf Runden bei 24 Punkten. Der Tabellenerste Salzburg liegt nur zwei Zähler voran. In der vergangenen Saison lag der Serienmeister ebenfalls an der Spitzenposition, damals mit 31 Punkten. Sturm war mit 23 Zählern Zweiter. Der Abstand hat sich verringert. "Wir haben nach der Hälfte des Grunddurchgangs 24 Punkte, in Anbetracht der Herausforderungen eine gute Bilanz", sagt Sturm-Trainer Christian Ilzer.