Am Donnerstag (18.45 Uhr) empfängt der SK Sturm den italienischen Klub Lazio Rom. Die Merkur-Arena ist ausverkauft, auch rund 1000 Fans aus Italien werden erwartet. Diese werden vereinzelt schon am heutigen Mittwoch eintreffen, ein Großteil soll am Donnerstag vor dem Spiel anreisen.

Ein Fanmarsch vom Hauptplatz über den Jakominiplatz und die Conrad-von-Hötzendorf-Straße wird am frühen Nachmittag erwartet. Mit Straßensperren und Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Leider werden unter den Italienern auch 150 bis 200 gewaltbereite Fans erwartet. Die Polizei ist jedenfalls gerüstet, hunderte Beamte werden im Einsatz sein.

Straßenbahn-Linie 4 wird stundenlang eingestellt

Die Stadt Graz reagiert darauf mit der Einstellung der Tram-Linie 4 nach Liebenau. Am Donnerstag von 15 bis Mitternacht wendet der 4er am Jakominiplatz. Nach Liebenau wird ein Busersatzverkehr eingerichtet - der während des erwarteten Fanmarsches über die Münzgrabenstraße geführt wird. Zu zumindest kurzfristigen Anhaltungen könnte es auch bei allen anderen Tram-Linien kommen, wenn der Fanmarsch vom Hauptplatz aus über die Herrengasse startet.

De Landespolizeidirektion hat eine Verordnung erlassen, in der ein Sicherheitsbereich rund ums Stadion definiert wird. Dieser gilt von Donnerstag (12 Uhr) bis Mitternacht. Der Sicherheitsbereich umfasst das Areal rund um die Merkur-Arena, eingegrenzt durch Evangelimanngasse, Münzgrabenstraße, Weinholdstraße, Dr. Lister-Gasse, Lortzinggasse, Karl-Huber-Gasse, Raiffeisenstraße, Kollowitzgasse, Kasernstraße, Senefeldergasse und Conrad-von-Hötzendorf-Straße (siehe auch untenstehende Grafik).

Konkret dürfen Polizisten etwaige Randalierer aus dem Sicherheitsbereich wegweisen und auch das neuerliche Betreten verbieten.

Der Sicherheitsbereich rund um die Merkur-Arena © Polizei Graz

Ob diese Maßnahme reicht? Die Polizei rüstet sich jedenfalls für das Spiel. Hunderte Beamte und Beamtinnen aus fünf Bundesländern werden im Einsatz sein. Unterstützung gibt es von szenekundigen italienischen Polizisten. Ein Hubschrauber und Drohnen sollen das Geschehen aus der Luft beobachten, in der Nähe des Stadions werden sogar zwei Wasserwerfer geparkt (eine Premiere in Graz). Das Aufeinandertreffen der Fanlager soll vermieden werden. "Die Vielzahl an Einsatzkräften wird das übliche Maß deutlich überschreiten", so Einsatzkommandant Willibald Gutschi.

Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, das Areal um das Stadion großräumig zu meiden. Es könnte zu Staus kommen (wie etwa zuletzt beim Spiel des SK Sturm gegen Austria Salzburg).

Im Oktober 2019 spielte der WAC in Graz gegen Lazios Lokalrivalen AS Roma: Damals kam es zu umfangreichen Staus.

Weitere Risiko-Spiele

Ähnliche Vorkehrungen wie am Donnerstag werden auch beim Europa-League-Match gegen Feyenoord Rotterdam am 27. Oktober sowie beim Cup-Achtelfinalspiel gegen den GAK am 19. Oktober eingeplant, so die Polizei.