Die Polizei in Graz rüstet sich für die bevorstehenden internationalen Fußballspiele des SK Sturm gegen Lazio Rom (6. Oktober) und Feyenoord Rotterdam (27. Oktober): Erstmals werden in Graz zwei Wasserwerfer aus Wien bereitstehen. Umfangreiche Verkehrsbehinderungen sind zu erwarten – vor allem am kommenden Donnerstag: Da spielt Sturm in der Europa League ab 18.45 Uhr gegen Lazio Rom.