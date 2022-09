Die Verantwortlichen beim SV Lafnitz sind nach dem gestrigen Termin beim Steirischen Fußballverband gut informiert. Die Oststeirer werden – sofern sich nicht noch ein Sponsor findet – um keine Zulassung für die 2. Liga ansuchen. Damit ist der Ausstieg aus der zweithöchsten Spielklasse fixiert. Lafnitz würde gerne in der Landesliga weiterspielen. Das geht aber nicht. „Legal können wir nur in der Regionalliga weiterspielen“, sagte Lafnitz-Sportdirektor Hermann Kopitsch und erklärt: „Wir werden alles legal und statutenkonform machen. Wir sind ein gesunder Verein, aber wir können nicht nur immer hineinzahlen. Das geht nicht mehr.“

Lafnitz hat aufgrund guter Sponsoren und seines Obmanns Bernhard Loidl keine finanziellen Schwierigkeiten und tritt dennoch den Rücktritt an, weil man sich die Liga auf Dauer nicht leisten kann und will. Andere Vereine sind wirtschaftlich nicht so stark wie Lafnitz. Viele Klubs kämpfen ums wirtschaftliche Überleben.

KSV kämpft um Überleben

Der Kapfenberger SV musste längst den Kader ausdünnen, um das Budget nicht über die Maßen zu belasten. Und dennoch kämpfen die „Falken“ ums Überleben, wie KSV-Präsident Erwin Fuchs sagt. Vom Rückzug des SV Lafnitz ist er überrascht. Denn damit reduziert sich die Zahl der Absteiger aus der 2. Liga von drei auf maximal zwei. Fuchs: „Wenn es so weitergeht, werden auch wir Schritte setzen müssen. Dann sind wir die nächsten.“ Aus Kapfenberger Sicht fehlen aktuell zwischen 300.000 und 500.000 Euro, der Fortbestand in der 2. Liga sei keinesfalls gesichert. Die Planungen hängen aber auch mit der sportlichen Entwicklung zusammen, liegen die Obersteirer mit nur zwei Punkten am Tabellenende. „Wir werden aber alles dafür tun, um einen Rückzug abzuwenden“, sagt Fuchs, der auf zusätzliche Unterstützung hofft.

Demaku kegelte sich die rechte Schulter aus

Eine Schrecksekunde gab es beim gestrigen Sturm-Training. Vesel Demaku kegelte sich die rechte Schulter aus. Sturm-Doc und ÖFB-Nationalteamarzt Michael Fiedler brachte das Gelenk sehr rasch wieder in die richtige Position. Wie lange Demaku ausfällt, ist noch ungewiss. William Böving kehrte vom dänischen U21-Team retour und spulte die gestrige Einheit mit der Mannschaft ab. Auch Jakob Jantscher und Emanuel Emegha waren mit dabei. Dominik Oroz, der am Dienstag mit Kapitän Stefan Hierländer zusammenstieß, erholte sich rasch wieder und machte ebenfalls das gesamte Training mit.

Am Samstag (14.30 Uhr) findet in der Grazer Merkur-Arena das Duell zwischen dem GAK und Sturm II statt. Karten für das „kleine Grazer Derby“ sind noch ausreichend vorhanden. Tickets sind heute und Freitag in Weinzödl zwischen 16 und 19 Uhr erhältlich, am Samstag an den Stadionkassen ab 12 Uhr. Online sind Karten rund um die Uhr unter www.grazerak.at zu erwerben. Sportdirektor Didi Elsneg freut sich auf dieses Derby genauso wie auf jenes im ÖFB-Cup-Achtelfinale gegen Sturms Bundesliga-Mannschaft (19. Oktober, 18 Uhr). Mit den sportlichen Leistungen war er zuletzt aber nicht wirklich zufrieden. „Gegen Rapid II haben wir die Chance, die Tabellenspitze zu übernehmen, leichtfertig vergeben. Und den Test gegen Austria Klagenfurt, den wir mit 2:6 verloren haben, haben wir uns auch etwas anders vorgestellt“, sagt Elsneg. Er und das Trainerteam sind darauf bedacht, die Sinne der Spieler wieder zu schärfen. Denn die Qualität im Kader ist vorhanden. Philipp Seidl, Thomas Schiestl und Marco Gantschnig stehen wieder im Mannschaftstraining.

Plassnegger wird Kalsdorf-Trainer

Ein alter Bekannter der Rotjacken übernahm gestern die Nachfolge von Zoran Eskinja in Kalsdorf. So unterschrieb Ex-GAK-Trainer Gernot Plassnegger bis Sommer 2024 beim Regionalligaklub, der nur auf Tabellenplatz 14 liegt.