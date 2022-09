15 Jahre musste Fußball-Graz warten, am 19. Oktober ist es endlich wieder so weit: Der GAK empfängt im Rahmen des ÖFB-Cup-Achtelfinals (18 Uhr) den SK Sturm zum rot-schwarzen Stadt-Derby. In kleinem Rahmen hat es diese Konstellation in den letzten Jahren seit dem Abschied der Rotjacken aus der Bundesliga 2007 aber durchaus einige Male gegeben, 13 Mal traf die Kampfmannschaft des GAK auf die Zweiergarnitur der Blackys - bislang ausschließlich in der Regionalliga. Am Samstag (14.30 Uhr, laola1.at live) spielt der GAK nun zum ersten Mal in der 2. Liga gegen Sturm II (ehemals Sturm Amateure), ein fußballerisches Amuse-Gueule hinsichtlich des Cup-Derbys sozusagen.