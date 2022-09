Ausgerechnet am 113. Geburtstag des Fußballklubs SK Sturm ereilte den Verein eine traurige Nachricht: Gerade als Anfang Mai die alljährlichen Feierlichkeiten am Schöckl im Gang waren, überbrachte Präsident Christian Jauk die Meldung über das Ableben von Ivica Osim. Tage danach verabschiedeten sich die Sturm-Familie, die Stadt Graz und das Land Steiermark so wie viele Wegbegleiter vom "Jahrhunderttrainer" – Osim wurde im Liebenauer Fußballstadion aufgebahrt.