Live. Der SK Sturm empfängt aktuell "Lieblingsgegner" Austria Lustenau. In der 24. Minute bringt Alexander Prass die Grazer mit seinem ersten Treffer im Sturm-Trikot mit 1:0 in Führung. Das ist auch der Halbzeitstand.

Erstmals seit dem 20. Mai 2000 stehen sich heute um 14.30 Uhr der SK Sturm und Austria Lustenau in einer Bundesliga-Begegnung gegenüber. Damals endete die Partie mit einem 7:0-Heimsieg der Grazer. Die Treffer erzielten Ivica Vastic (4), Tomislav Kocijan, Markus Schupp und Markus Schopp. Es sollte der elfte Sieg in Folge in einem direkten Duell der Steirer gegen die Vorarlberger sein, nachdem die Premierenpartie remis endete. Auch sämtliche vier ÖFB-Cup-Duelle entschied Sturm für sich.

Ideale Vorzeichen also für die Schwarz-Weißen, wenngleich das 0:6 in der Europa League gegen Feyenoord Rotterdam am Donnerstag doch ein herber Tiefschlag war. Noch dazu fehlen mit Jakob Jantscher, Emanuel Emegha und Albian Ajeti drei Leistungsträger in der Offensive.

Im Vergleich zur Startaufstellung in den Niederlanden hat Sturm-Trainer Christian Ilzer an drei Positionen verändert. David Schnegg, David Affengruber und Kapitän Stefan Hierländer rücken für Amadou Dante, Alexandar Borkovic und Emanuel Emegha in die Startelf.