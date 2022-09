Homestory. Jakob Jantscher arbeitet nach seiner Wadenverletzung an seinem Comeback. Kraft tankt er zu Hause – dort hat er sich ein zweites Standbein aufgebaut. Heute empfängt Sturm Austria Lustenau (14.30 Uhr, Sky live).

Seine Rückkehr wird beim SK Sturm von allen herbeigesehnt. Gerade einmal 47 Einsatzminuten absolvierte Jakob Jantscher in dieser Saison für die Grazer. Ein Muskelfaserriss zwingt den 33-Jährigen zum Zusehen. Zwar steht der Spieler der vorigen Bundesliga-Saison heute gegen Austria Lustenau nicht zur Verfügung, doch ein Comeback wird am Freitag (15 Uhr) im Testspiel gegen Maribor in Wildon angestrebt.