Inmitten internationaler Herausforderungen will Sturm Graz in der heimischen Bundesliga den Kontakt zum Spitzenduo Salzburg und LASK nicht komplett verlieren. Zwischen dem perfekten Start in die Europa-League-Gruppenphase gegen Midtjylland (1:0) und dem kommenden Gastspiel bei Feyenoord Rotterdam am Donnerstag (18.45 Uhr, ORF 1 live) sind die Steirer heute bei Austria Klagenfurt zu Gast.

Bei den Grazern feiert Albian Ajeti sein Startelfdebüt. Der Schweizer ersetzt Emanuel Emegha, der vorerst wie William Böving auf der Bank Platz nimmt. Der zuletzt gesperrte Manprit Sarkaria rückt ebenso in die Startformation wie Sandro Ingolitsch, der den gesperrten Jusuf Gazibegovic auf der rechten Abwehrseite ersetzt.