Nach drei Niederlagen in Serie ist Sturm II Freitagabend mit einem 2:1-Auswärtssieg gegen die Admira wieder auf die Erfolgsspur zurückgekehrt. Und dies völlig zu Recht. Die Grazer waren die bessere, die aktivere und die couragiertere Mannschaft in dieser Partie. Das brachte vorerst wenig, weil ein unnötiger Ballverlust zu einem Konter der Admiraner und dem Führungstreffer durch Tranziska (23.) führte. Die Sturm-Mannen ließen sich davon nicht beeindrucken, blieben ihrer Linie treu und wurden in der 44. Minute belohnt. Admira-Goalie Haas ließ den ball nach einem Schuss von Sandro Schendl nach vorne abprallen. Milan Toth war zur Stelle – 1:1.

Mit dem Dreifach-Tausch zur Pause wurden die Grazer noch stärker. Vor allem Christoph Lang ließ die Admiraner alt aussehen und belohnte sich mit dem Führungstreffer zum 2:1 (59.). Dass er in der Schlussminute einen Elfer vergab, ist ein Schönheitsfehler, passiert ist nichts mehr. Trainer Thomas Hösele war erleichtert und sagte: "Nach den drei Niederlagen tut der Sieg besonders gut, speziell in der zweiten Hälfte waren wir eindeutig die bessere Mannschaft."

Vielleicht nicht die bessere, aber auch nicht die schlechtere Mannschaft war Kapfenberg im Auswärtsspiel in Dornbirn. Dass die Partie mit einer 1:2-Niederlage für die Obersteirer geendet hatte, ist bitter. Dornbirn erzielte in Person von Renan in der 90. Minute den Siegtreffer. Damit bleiben die Kapfenberger auch nach der achten Runde ohne vollen Erfolg. Mit zwei Punkten liegen die "Falken" am Tabellenende. Lafnitz kassierte im Auswärtsspiel bei BW Linz eine 0:1-Niederlage. In Linz schoss Verteidiger Manuel Maranda Blau-Weiß im Kampf um den Anschluss an die Tabellenspitze zum Sieg (72.). Mit 13 Zählern haben die Oberösterreicher bei einem Spiel mehr vier Punkte Rückstand auf das Spitzenduo Amstetten und Horn.