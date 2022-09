Die Emotionen nach der ÖFB-Cup-Achtelfinal-Auslosung, die Graz das Derby Sturm gegen GAK bescherte, sind noch immer spürbar – aber nach zwei Zusammenkünften schon etwas abgekühlt. Am Mittwoch wurde per Videokonferenz mit dem ÖFB gesprochen, gestern im Stadion fand schließlich der Gipfel statt. Vertreter von GAK und Sturm, der Polizei, des Sicherheitsdienstes und der Veranstaltungsbehörde arbeiteten an einer Lösung, wie man aus dem Grazer Duell am 19. Oktober ein Fußballfest machen kann.