Angefangen hat der Donnerstagabend in der Merkur-Arena mit einer Trauerminute für die englische Queen, die im Alter von 96 Jahren verstorben ist. Geendet hat das Spiel zwischen dem SK Sturm und dem FC Midtjylland mit einem kollektiven Jubel aller Grazer Anhänger.

Sturm feierte im Heimspiel gegen die Gäste aus Dänemark einen 1:0-Erfolg, den ersten Sieg unter der Führung von Trainer Christian Ilzer in einer Gruppenphase. Es ist der insgesamt dritte volle Erfolg der Schwarz-Weißen in einer Gruppenphase der Europa League. 2009 ist den Schwarz-Weißen ein Sieg gegen Galatasaray Istanbul (1:0) gelungen, 2011 gegen AEK Athen (2:1).

Es war ein Topstart der Grazer mit einer Topleistung. Es hat alles so geklappt, wie es sich Ilzer vor dem Spiel vorgestellt hat. Fast alles. Denn die Grazer hätten höher gewinnen können, eigentlich müssen. Da war die 42. Minute, als der Elfmeter von Tomi Horvat von Midtjylland-Tormann Jonas Lössl entschärft wurde. Zuvor war Jusuf Gazibegovic von Evander im Strafraum an der Schulter niedergerissen worden. Zum Unvermögen gesellte sich auch noch Pech bei den Grazern, zweimal scheiterten sie an der Latte. In der 26. Minute war es Emanuel Emegha, in der 61. Minute Jon Gorenc Stankovic.

Und als Stefan Hierländer in der 73. Minute vom Alyiar Aghayev, dem Schiedsrichter aus Aserbaidschan nach der Gelb-Roten Karte vom Platz geschickt wurde, wurde es vielen der 10.500 Besucher bange, ob die Führung, für die ein überragend spielender Emanuel Emegha in der 8. Minute gesorgt hatte, noch halten kann. Der 19-Jährige beschäftigte die Hintermannschaft der Dänen unentwegt, machte mit seiner Schnelligkeit seine Gegenspieler stets nervös. Nur im Abschluss wollte es kein zweites Mal klappen.

Schließlich wurde er kurz nach dem Ausschluss von Hierländer auch vom Platz genommen. Ilzer „betonierte“, verstärkte klarer die Defensive, um so den ersten Sieg über die Distanz zu bringen. Es war die richtige Taktik. Denn die Dänen wurden besser, übernahmen das Kommando auf dem Platz. Sollte die Fußballweisheit – Tore, die man nicht schießt, bekommt man – Realität werden? Es wurde hektisch in der Merkur-Arena. Die Gäste wollten nicht als Verlierer vom Platz gehen. Sturm stemmte sich mit allen Kräften gegen einen drohenden Ausgleichstreffer. Sie überstanden auch die Nachspielzeit von sechs Minuten und lagen sich in den Armen, als der Schlusspfiff ertönte. Sturm hat gezeigt, man ist bereit für die Europa League.

Sturm bot in der ersten Hälfte eine überragende Leistung, fiel nach der Pause etwas zurück, blieb aber durch die Mentalität und einem Kraftakt auf der Siegerstraße. Die Grazer haben aus der vorigen Saison gelernt und man darf sich auf die kommenden Spiele auf dem internationalen Parkett freuen.