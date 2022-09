Schon 43 Tage vor dem Derby im ÖFB-Cup-Achtelfinale zwischen Sturm und GAK (19. Oktober) geht es hinter den Kulissen heiß her. Der GAK hat das Heimrecht den Statuten entsprechend beim ÖFB beantragt. Dort wird frühestens am Donnerstag eine Entscheidung fallen, ob dieser Antrag angenommen wird, wovon aber auszugehen ist. Im Hintergrund wird schon an Lösungen gearbeitet, wie man die einzelnen Fanabordnungen im Stadion unterbringen soll, ohne die Sicherheit nicht zu gefährden.