Die Geschichte des elften Bundesligaduells zwischen Sturm und Hartberg ist schnell erzählt: Sturm spielte, Hartberg verteidigte. Und am Ende fehlte beiden Mannschaften die Kaltschnäuzigkeit. So ergibt sich ein 0:0, das Hartberg schmeichelt, aber am Ende trotzdem nicht unverdient ist.

Was war passiert? Sturm, wo William Böving von Anfang an stürmte, übernahm von Anfang an die Initiative. Alexandar Borkovic (7.) und Böving (9.) fanden früh gute Chancen vor, vergaben aber.

Hartberg spielte mutig mit, suchte im 4-2-3-1 die Räume für den pfeilschnellen Seth Paintsil, der die Hintermannschaft gehörig beschäftigte. Das alles änderte sich nach zwölf Minuten: Emanuel Emegha entwischte Matija Horvat, der Innenverteidiger zupfte, Emegha fiel – Rot! Harte Entscheidung, aber offenbar keine klare Fehlentscheidung, denn der VAR schritt nicht ein.

Ab diesem Zeitpunkt war Sturm nicht mit mutigen Hartbergern konfrontiert, sondern mit tief stehenden. Und gegen die zwei Hartberger Ketten fiel den Grazern zu wenig ein. Die letzte wirkliche Chance von Sturm vergab Alexander Prass nach 39 Minuten.