Elftes Steirer-Derby in der Bundesliga zwischen Sturm und Hartberg. Die Grazer sind gegen die Oststeirer freilich klarer Favorit – waren sie auch in der Vergangenheit. Und das ist das trügerische: Denn viermal siegte Hartberg, fünfmal Sturm bei nur einem Unentschieden. Hartberg ist in dieser Saison außerdem auswärts noch sieglos – alles außer einem Sturm-Sieg wäre eine Überraschung.

Aber: Sturm-Trainer Christian Ilzer muss auf einige Akteure verzichten. So fallen Jakob Jantscher, Otar Kiteishvili, Manprit Sarkaria und Torhüter Jörg Siebenhandl aus. Daher spielt erneut Tobias Schützenauer im Tor der Grazer. William Böving gibt sein Debüt bei den Grazern. Albian Ajeti sitzt zunächst auf der Bank.

Bei Hartberg war schon gestern klar, dass Rene Swete nicht im Tor stehen wird. Unklar war die Situation auf den Außenverteidigerpositionen. Da meldete sich Thomas Kofler fit, Patrick Farkas muss passen. Die Neuzugänge Patrick Frieser und Rene Kriwak sitzen auf der Ersatzbank.