Die Habenseite des Sturm-Kontos füllt sich aktuell so sehr wie noch nie zuvor. Die Teilnahme an der Gruppenphase in der Europa League, in der in Gruppe F Lazio Rom, Feyenoord Rotterdam und Midtjylland warten, bringen rund 5,8 Millionen Euro (Startgeld, Market Pool, Koeffizientenregelung und Zuschauereinnahmen) ein. Als wäre das noch nicht genug des Geldregens, flatterte ein Angebot von Atalanta Bergamo für Rasmus Höjlund ein, das die Grazer nicht ausschlagen konnten.