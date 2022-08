In der fünften Runde der Bundesliga empfängt der SK Sturm im Duell der noch ungeschlagenen Klubs Tabellenführer LASK (19.30 Uhr). Hier sind Sie live am Ball!

Die Merkur-Arena in Graz-Liebenau ist heute Schauplatz des Spitzenspiels der fünften Bundesliga-Runde. Der SK Sturm empfängt Tabellenführer LASK, es ist das Duell der beiden einzigen noch ungeschlagenen Teams. Die Grazer haben ihr beiden Heimspiele jeweils in eindrucksvoller Manier gewonnen, sei es aufgrund der spielerischen Leistung (2:1 gegen Salzburg) oder des Ergebnisses (4:0 gegen Altach). Mit Marin Ljubicic (6 Treffer) kommt zudem der Führende der Torschützenliste nach Graz, bei den Steirern ist Rasmus Höjund (3 Tore) in der Bundesliga der treffsicherste Stürmer.

Die Aufstellung des SK Sturm

Die Startelf des LASK