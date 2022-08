"Ich bleibe gerne zu Hause, mich zieht es nicht so weit weg"

Sommergespräch. Vor einem Vierteljahrhundert setzte Mario Haas mit dem SK Sturm zum Höhenflug an. Was blieb davon übrig? Braucht Sturm ein eigenes Stadion? Und soll der GAK in die Bundesliga?