Sturm holt mit einem Mann mehr nur ein 1:1 in Ried

Die Grazer gaben in Ried eine 1:0-Führung in numerischer Überlegenheit aus der Hand. Christoph Lang (11.) erzielte die 1:0-Führung für die Grazer. Christoph Monschein glich in der 77. Minute per Elfmeter zum 1:1 aus. Leo Mikic (61.) war zuvor mit Gelb-Rot vom Platz gestellt worden.